Diyarbakır için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvuru

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin zengin gastronomisiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilmesi için adaylık başvuru formunu imzaladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun tasarım, zanaat ve halk sanatları, film, edebiyat, gastronomi, müzik ve medya sanatları kategorilerinde 2 yılda bir başvuruları kabul ettiği Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi alanında müracaat etmek için çalışma başlattı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) ile Karacadağ Kalkınma Ajansının birlikte yürüttüğü hazırlık çalışmalarda, kentteki tüm sektör birleşenleriyle toplantı ve çalıştaylar yapıldı. Diyarbakır’ın eşsiz mutfak kültürünün marka değerini ve bilinirliğinin artırılacağı projede, UNESCO Yaratıcı Şehirler Gastronomi Ağında yer alan Östersun, Bergamo, Parma, Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar ile görüş alış verişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilmesi için hazırladığı başvuru dosyası, Vali Karaloğlu’nun imzasının ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na teslim etti.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Türkiye’den daha önceki yıllarda farklı kategorilerde 6 şehir kabul edilmişti.

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