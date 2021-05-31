Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi´nde Atar soyadlı akraba iki grup arasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1´i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-05-31 17:29:50



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