Diyarbakır'da tarihi mekanlardaki kahvaltı salonlarında yoğunluk



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 'kademeli normalleşme' ile birlikte 49 gün sonra kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde Sur ilçesinde bulunan ve kahvaltıcılarıyla ünlü tarihi Hasanpaşa Hanı doldu taştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla birlikte restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri, 49 gün sonra kapılarını yeniden müşterilerine açtı. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2´den fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla Diyarbakır'da açılan işletmeler, müşteri kabulüne başladı. Kentin tarihi mekanları arasında yer alan Hasanpaşa Hanı'ndaki kahvaltı salonları sabah saatlerinde doldu taştı.

'TALEP VAR, ÖZLEM VAR'

Hasanpaşa Hanı'ndaki kahvaltı salonu işletmecisi Mustafa Avcılar, işletmelerini yeniden açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Eski günler unutulacak, yeni günleri, güzel günleri bekliyoruz. Çok şükür mekanımızı açtık. Yine de rehavete kapılıp, tedbirleri elden bırakmamak lazım. Hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Türkiye'de şu an 28 milyon aşı yapıldı. Yıl sonuna kadar aşılama süreci bitecek. İnşallah maskeden de kurtulacağız. Allah'ın izniyle hastalıktan da kurtulacağız, işimize bakacağız. Hazırlığımızı dün itibariyle yapmıştık. Artık müşterilerimizi ağırlıyoruz. Talep var, özlem var. Akın akın insanlar gelmeye başlayacak. 20-25 çeşit kahvaltı ürünlerimiz var. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-06-01 12:52:52



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