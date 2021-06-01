Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik 9 yeni kurs açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyalleşmelerini ve ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla 9 farklı branşta meslek edindirme kursu açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının, İŞKUR işbirliğiyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanında 9 farklı branşta açacağı kurslardan 1840 yaş arası farklı engel grubundaki bireyler yararlanacak. Kurslarda, down sendromlulara yönelik kahvaltı hazırlama, orta ve ağır düzeyde zihinsel engellilere yönelik özel gün ve nikah şekeri hazırlama ve ahşap boyama ile ürün yapma, işitme engellilere yönelik ebru, otistik bireylere yönelik bilgisayar, görme engellilere yönelik tığ örücülüğü ile ürün yapımı, zihinsel engelli bireylere yönelik deri işleme, zihinsel ve ortopedik engelli bireylere yönelik takı tasarım, orta ve ağır düzeyde otistik bireylere yönelik geri dönüşüm malzemeleri ile ürün yapma eğitimleri verilecek.

Sınırlı sayıda kursiyerin yer alacağı kurslarda kayıtlar 1 Haziran 2021 başlayacak 10 Haziran 2021 sona erecek. Kayıt yapmak isteyen engelli vatandaşlar, Sümer Park Ortak Yaşam Alanında bulunan Engelli Destek Merkezi ve 15 Temmuz Şehitler Parkında yer alan Aktif Yaşam Merkezine başvurabilecek.

Eğitim süresi boyunca günlük 40 lira alacak engelli bireylerin Genel Sağlık Sigortası Büyükşehir Belediyesince yatırılacak. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

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