Pir Aziz Türbesi yeni çehresiyle ziyaretçilerini bekliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince uzun yıllardır bakımsız olan Pir Aziz Türbesi yeniden düzenlendi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden restore edilen Pir Aziz Türbesinin açılışını gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan kimi rivayetlere göre şeyh Abdulkadir Geylani’nin torunu kimi rivayetlere göre ise burada şehit olan bir komutan olduğu söylenen ve uzun yıllardır bakımsız olan Pir Aziz Türbesini vatandaşların daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak için yeniden düzenledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Pir Aziz Türbesinin zeminine 4 bin 875 metrekare kilitli parke ve 500 mtül bordür serdi. Ekipler, çalışmalar kapsamında türbeyi ziyarette gelen vatandaşlara dinlenme alanı oluşturmak için alana ahşap oturma grupları ve çardak, çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun grupları yerleştirdi.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayacak açılış programında, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, bölgenin manevi dinamikleriyle ilgili konuşma yapacak. Açılışta ayrıca ilahiler, kasideler seslendirilecek.



100 yamaç paraşütçü Hani semalarında bir gösteri düzenleyecek

Büyükşehir Belediyesi, Pir Aziz tepesini daha önce alanda amatör şekilde yamaç paraşütü yapan macera severler için de yeniden düzenledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte yamaç paraşütü tutkunları için bölgede ilk kez bin 353 metrekarelik profesyonel bir takeoff pisti yapıldı.

5 Haziranda yapılacak açılışta, düzenlenecek yamaç paraşütü etkinliğine Mersin , Mardin , Elazığ , Malatya , Bingöl , Batman , Siirt , Şırnak’tan gelecek olan 56 ve kentten katılacaklarla birlikte 100 yamaç paraşütü pilotu Hani semalarında uçacak.

Açılışın Dünya Çevre Günü’nde olması dolayısıyla etkinlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi antrenörleriyle Akademi Lise ve Bilgi Evi öğrencileri çevre temizliği yapacak.

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