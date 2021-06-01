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Kübra sokakta dövülüp, dişi kırıldı; 'kıyafetim nedeniyle' dedi

DHA

Kübra sokakta dövülüp, dişi kırıldı; 'kıyafetim nedeniyle' dedi


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Kübra E. (21) marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. İki dişi kırılan, sağ el bileği çıkan Kübra E., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olay sırasında üzerinde eşofman bulunduğunu belirten Kübra E., kıyafeti nedeniyle saldırıya uğradığını öne sürdü.
Olay, cumartesi günü merkez Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde meydana geldi. Medikal estetik akademisinde stajyerlik yapan Kübra E., marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kübra E.´nin çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki dışı kırılan, sağ el bileği çıkan Kübra E., hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alıp, şüpheliden şikayetçi oldu.
Olay sırasında üzerinde eşofman ve kırmızı bir ceket olduğunu belirtip, kıyafeti nedeniyle saldırıya uğradığını söyleyen Kübra E., "Cumartesi günü kısıtlama saatlerinde ekmek almaya inmiştim, geri dönerken elimde poşetle telefonla uğraşıyordum, bir anda darbe aldım, şoka girdim, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Adamın suratına bakıyorum ama şoktayım, anlamıyorum. Saçımı çekince şoktan çıktım, kendimi savunmaya çalıştım. Ben bağırıyorum etraftaki insanlar ayırsınlar diye, kimse ayırmadı. 'Alın şunu' diye bağırdım, nasıl aldılar onu da hatırlamıyorum. En son gördüğümde duvar kenarında bekliyordu, ben de köşede durdum, 746'ncı Sokak´tı hiç unutmuyorum. Ben de elimdeki telefonla delil olsun diye peşinden gidip görüntüsünü almaya çalıştım, ara sokakta bir anda kayboldu. Daha sonra çevredekiler gelip yardım ettiler, su verdiler bana. Polisi bile kendim aradım, oradaki kimse aramadı, ağlayarak polisi aradım, beni sakinleştirmeye çalıştılar" dedi.
Psikolojisinin bozulduğunu belirtip, saldırganın yakalanmasını isteyen Kübra E., "Yaralar iyileşir ama ben sürekli o olayı düşünüyorum, dışarı çıkarken her an bir yerden darbe gelecek mi diye tetikteyim sürekli. Erkek kardeşime sürekli 'beraber çıkalım' diyorum. Bugün bile işe geldim ama eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" diye konuştu.
Kübra E.'nin eğitim gördüğü kurumun sahibi Sadık Özgececi ise, "Bu saldırıyı kınıyorum. Başka arkadaşlarımıza böyle bir zarar gelmesin istiyoruz. Biz kızlarımıza, kadınlarımıza bir iş imkanı sağlamak için eğitim veriyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz kesinlikle" ifadelerini kullandı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-06-01 16:17:16

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