Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan'dan 'yangınlara neden olmayın' çağrısı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarım arazilerindeki hasat dönemi başladı. Diyarbakır'ın Silvan İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, vatandaşları özellikle sigara izmaritleri konusunda uyararak daha dikkatli olmalarını istedi.

Hasat dönemi öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan Çapan, bir ay boyunca hasadın devam edeceğini kaydetti. Çapan, "Bu bakımdan sigara izmaritlerinizi lütfen yol kenarına atmayalım. Biçerdöverlerimiz de yanlarında su veya yangın söndürme tüpleri mutlaka bulundurmalıdır. Biçerdöverlerden kaynaklı yangınlarda, yangın söndürme tüpü ve su olmadığı için kısa sürede yangın yaygınlaşarak büyüyor, çiftçilerimiz müdahale etmekten zorlanıyor. Bu ani yangınlarda çiftçilerimizin emeğini heba etmeyelim. Bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

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