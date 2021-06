Korona virüs bakırcı esnafını da vurdu

Diyarbakır’da ustaların el emeği ile birçok uygulamadan geçirilerek hediyelik eşya haline getirilen bakırcılık da korona virüsten nasibini aldı. Bakırcı esnafından Kemal Tanrıkulu, "Görünüşte her ne kadar yeme içme sektörünün korona virüsten daha çok etkilendiği görünse de hediyelik eşya satan iş yerleri de pandemiden yoğun şekilde etkilendi" dedi.

Diyarbakır’da asırlardır işlenen bakır hediyelik eşya olarak da vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor. Turistlerin uğramadan geçmediği, günün her anı insan yoğunluğunun had safhada olduğu Diyarbakır Bakırcılar Çarşısı da tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi pandemi nedeni ile iş yapamaz duruma geldi. Bakırcı ustaları korona virüsten görünürde en çok yeme içme sektörünün etkilendiğini fakat kendilerinin de bu süreçte iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 1 asırdır bakırcılık mesleği ile uğraştıklarını belirten Kemal Tanrıkulu, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Diyarbakır’da bakırcılıkla uğraşıyoruz. Dede mesleğini devam ettiriyoruz, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. 1944 beri buradayız. Diyarbakır’da tek bakırcı imalatıyız. Bölgede bakırı ham madde olarak alıp işleyen tek firmayız. Kısıtlama tüm sektörlerde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Görünüşte ne kadar yeme içme sektörü görünse de bizim de hediyelik eşya olduğu için bizi herkesten çok etkiledi. 20 işçi çalıştırıyoruz burada beraber ekmek yiyoruz. Kısıtlama sürecinde dükkanlar kapalı bizim gıda da olmadığı için mecburiyet de yok cebimizden işyeri ücreti ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

