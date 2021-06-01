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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin gala gecesi yapıldı

İHA

1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin gala gecesi yapıldı

Diyarbakır'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 Haziran'da düzenlenen 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin gala gecesi yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kokteylin ardından gala gecesi gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde normalleşme sürecine geçişle birlikte ilk fiziksel film festivaline ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır, oyuncu, yönetmen ve sinema sektörünün önemli isimlerini ağırlayacak.
Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği’nin geçen yıl Şubat ayında start verdiği organizasyon için başvurular mart ayında başladı. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan festival, pandemi nedeniyle ertelenirken, başvurular online alındı.
Festivale, bin 266'sı uluslararası gösterim, 587'si kurmaca, 172 belgesel kategorisinden olmak 2 bin 25 başvuru olurken, finale kalan 20 film arasında 4 Kürtçe film de var. Festival bünyesinde, senaryo, yönetmenlik ve görüntü yönetmeni atölyesi olmak üzere toplamda 15 etkinlik yapılacak
Gala gecesine Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Çoşkun, Sur ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Kızılay, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda ünlü isimler ile davetliler katıldı.
“Festival beni heyecanlandırdı”
Gala öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu, Diyarbakır'da festivale katılmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

“Müthiş bir fikir ve daha güzel şeylerin yapılacağından eminim”
1979 yılında en son konser için Diyarbakır’a geldiğini bildiren Yıldızoğlu, ”O dönemde geldiğimde kaldığım Sur ilçesinde hala eski havası duruyor. Sur'da ortama uygun yeni evlerin yapılmasının çok hoşuna gitti. Kısıtlama sürecinden sonra özgürlüğümü Diyarbakır'da kutluyorum. Diyarbakır'da festival yapılması önemli. Sanat ve müzik bizi birleştiriyor. Bu bağları koparmamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş bir fikir ve daha güzel şeylerin yapılacağından eminim" dedi.

“İstanbul ve Diyarbakır arasında köprü görevi görmeyi istiyoruz”
Oyuncu Hakan Karsak ise Diyarbakırlı olarak kentin sinema ve tiyatrosu için tecrübelerini burada farkındalık oluşturarak aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası için elimizden gelenin yapmaya hazırız. Yıllar sonra burada arkadaşlarımız ve gençlerimizle görüşmek benim için gurur vericidir. Sinema ve tiyatrolar yüzde 50 kapasiteli açıldı. Sıcağa ve pandemiye rağmen gençlerin ilgisi güzel. Böyle kaliteli bir festivalle özlemi gidermeye çalışıyoruz. İstanbul ve Diyarbakır arasında uzun metraj film ve tiyatro arasında köprü görevi görmeyi istiyoruz" diye konuştu.

“Diyarbakır'da ilk kez kısa film festivalinin olmasından heyecanlıyız”
Gala öncesi yapılan açıklamanın ardından galaya geçilirken, galada konuşan Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Yönetmen Serhat Gönen, Diyarbakır'da ilk kez kısa film festivalinin olmasından duyduğu heyecanlı olduğunu söyledi.
Diyarbakır'da her zaman bir film festivali yapmayı istediğini belirten Gönen, "Yıllar sonra bunu gerçekleştiriyor olmak mutluluk vericidir. Bu yıl iki ilki yaşıyoruz. Hem kısa film festivalinin Diyarbakır'da olması hem de bu yıl kentte fiziki olarak gerçekleştirilen ilk festival oldu. Birçok festival gibi online olarak yapabilirdik ama ertelemek istedik. Amacımız sektör profesyonellerini kente getirip buradaki sinema severlerle buluşturmaktı. Festivalle, Diyarbakır'ın bir film platosu olduğunu herkese göstermek istedik. Kentin tanıtımına katkı sunacağımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Gecede sinema oyuncusu Ali Sürmeli'ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu'na da Sami Hazinses adına "Emek Ödülü" verilirken, 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali 4 Haziran’a kadar çeşitli film gösterimleri ve etkinliklerle kutlanacak.

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