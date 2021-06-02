Silvan'da vatandaşlar 400 yıllık ağacın koruma altına alınmasını istiyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen dişbudak ağacının 'anıt ağaç' statüsünde koruma altına alınmasını istiyor.

Silvan ilçesi Kale Mahallesi 106. Sokakta bulunan dişbudak ağacı, yaklaşık 4 asırdır ayakta duruyor. Mahalle sakinlerinden Halis Özdemir, 50 yaşında olduğunu, çocukluğundan beri ağacın aynı ihtişamla durduğunu söyledi. Özdemir, "Dişbudak ağacının 400 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Anıt ağaç statüsünde korunma altına alınmasını istiyoruz. Tarihe tanıklık etmiş bu ağaçta gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz. İnceleme yapıldığında daha da büyük olacağına inanıyorum. 300400 yaşlarında olarak tahmin ettiğimiz bu ağacın 2530 metre uzunluğunda ve çevresi 6 metre 90 santimetredir. Yetkililerin gerekli çalışma ve inceleme başlatacağına inanıyorum" dedi.

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