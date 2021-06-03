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"Diyarbakır Türkiye’nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak" Vali Karaloğlu Yenişehir-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var" "Bölgede özel sektörle birlikte kentte günlük üretimin 22 bin 800 varil"

İHA

"Diyarbakır Türkiye’nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak" Vali Karaloğlu Yenişehir-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var" "Bölgede özel sektörle birlikte kentte günlük üretimin 22 bin 800 varil"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Kocaköy ilçesindeki Yenişehir1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretiminin olduğunu belirterek, "Diyarbakır Türkiye’nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak" dedi.
Vali Karaloğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Yenişehir1 petrol kuyusunda incelemelerde bulundu. Sondaj kuyusuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, sahada incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği ve petrol keşfedilen Yenişehir1 petrol kuyusundan bin 870 metre derinlikte günde 3 bin varillik bir üretimin gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Karaloğlu, kuyudan en düşük 4,5 milyon varillik üretim beklediklerini ve kentte 2017’de günlük üretim 6 bin 500 varil iken yeni keşfedilen kuyularla 14 bin 700 varile çıktığını söyledi.
Özel sektörle birlikte kentte günlük üretimin 22 bin 800 varil olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Bugünkü petrol, ham petrol varil fiyatına baktığınızda 65 dolarlar civarında. 1,5 milyon dolarlık günlük Diyarbakır sınırlar içerisinde petrol üretimi var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır ili sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yapılan aramalardan da yine Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Diyarbakır petrol açısından üretim şehri olacak"
Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye’de yer üstü ve yeraltı kaynaklarını halkın hizmetine sunmak için kamu, yerel yönetimler ve özel sektörle elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini altını çizen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır önümüzdeki 34 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla Türkiye’nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak. Şu anda Türkiye’de önemli Petrol şehirlerimiz var ama Diyarbakır bu çalışmalarla Türkiye’nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak. Rabbim çalışmalarımızı kolay kılsın, rabbim bereketlendirsin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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