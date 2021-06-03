Vali Karaloğlu: Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli petrol üretim şehirlerinden olacak



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı keşfedilen 3 kuyudan biri olan Kocaköy ilçesindeki Yenişehir-1 petrol kuyusunda incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mayıs günü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıkladığı keşfedilen 3 yeni petrol kuyusundan biri olan Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki Yenişehir-1 petrol sahasında çalışmalar sürüyor. Vali Münir Karaloğlu, petrol kuyusu sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

'GÜNLÜK ÜRETİM 14 BİN 700 VARİLE ÇIKTI'

Yenişehir-1 petrol kuyusundan 1870 metre derinlikte günde 3000 varil petrol üretimin yapılacağını anlatan Vali Karaloğlu, kentte 2017'de günlük üretim 6 bin 500 varilken, yeni keşfedilen Akoba-1 ile Yenişehir-1 kuyularıyla birlikte üretimin 14 bin 700 varile çıktığını belirtti. Vali Karaloğlu, "Bugünkü petrol, ham petrol varil fiyatına baktığınızda 65 dolarlar civarında. 1,5 milyon dolarlık günlük Diyarbakır sınırlar içerisinde petrol üretimi var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Diyarbakır ili sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yapılan aramalardan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim, diye temenni ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye'de yer üstü ve yeraltı kaynaklarını halkın hizmetine sunmak için kamu, yerel yönetimler ve özel sektörle elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Karaloğlu, "Diyarbakır önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden birisi olacak. Şu anda Türkiye'de önemli petrol şehirlerimiz var ama Diyarbakır bu çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim şehirlerinden birisi olacak. Rabbim çalışmalarımızı kolay kılsın, Rabbim bereketlendirsin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-06-03 13:34:24



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