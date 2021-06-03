Diyarbakır’da göl kurudu binlerce balık telef oldu

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde gölde bulunan balıklar suyun kuruması nedeni ile telef oldu.

Çınar ilçesine bağlı Ortaviran Mahallesi’ndeki göl, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterince yağış almadığı için kurumaya başladı. Gölde bulunan balıklar da suyun çekilmesi nedeni ile telef oldu. Vatandaşlar, binlerce balığın telef olduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

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