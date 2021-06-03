Diyarbakırspor’da moraller yüksek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grup ekibi Diyarbakırspor, ligin ilk haftasında 9 Haziran Çarşamba günü Silvan 21Spor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanarak lige 3 puanla başlamak istiyor.
Yeşilkırmızılı takım, çalışmalarını teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde günde tek idman yaparak sürdürüyor. Futbolcuların moralli ve neşeli olması lige dair şampiyonluk umutları için camiaya motivasyon aşılıyor. Oldukça moralli olan yeşilkırmızılılar, “Lige iyi başlayıp şampiyon tamamlayarak bu büyük camiayı yeniden profesyonel lige taşıyacağız” dedi.
Silvan İlçe Stadında 9 Haziran Çarşamba günü oynanacak maç saat 17.00'da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.