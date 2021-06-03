Diyarbekirspor’da ilk hamle iç transfer

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Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor yeni sezonda da başarılı olarak TFF 1. Lige yükselmenin hesaplarını yaparken transfer için kolları sıvadı.

İstanbul'da transfer merkezi kuran yönetim ilk iş olarak şampiyon kadrodan 5 oyuncu ile yeniden anlaştı. Diyarbekirspor, transferde teknik direktör Şenol Demir’den sonra futbolculardan kaleci Salih Şenbaş, Okan Dernek, Ferhat Çoban, Mustafa Emre Can ve Hakki İsmet Şimşek ile yeniden anlaştığını duyurdu. Kulüp Başkanı Turan İlgin, konuya ilişkin açıklama yaptı. İlgin, “Şampiyon kadromuzun iskeletini koruduk. Şimdi dış transfere yoğunlaşacağız. İnce eleyip sıkı dokuyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Sezon içerisinde takip ettiğimiz oyuncularla anlaşacağız” dedi.

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