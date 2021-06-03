Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran’ı zarar görmeden kurtardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran’ı zarar görmeden kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 acil çağrı merkezine Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir sitede küçük bir çocuğun bacağının su tahliye borusuna sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Siteye giden ekipler, küçük Miran’ın bacağının sıkıştığı alanda güvenlik önlemi aldı. Küçük çocuğun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, tahliye borusunun etrafındaki kilitli parke taşlarını kırıp küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları esnasında annesi, küçük çocuğu cep telefonu aracılığıyla videolar izleterek sakinleştirmeye çalıştı. Aile, kısa sürede gösterilen çabayla çocuklarını sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.