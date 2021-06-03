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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ziyaret Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selvitop evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi Siyasi partileri eleştiren Selvitop: "Sonuca varamasak evlat nöbetlerini sizin kapınızda tutacağız" "Bir Süleyman Soylu giderse bin Süleyman Soylu gelecek ve bu annelerimiz evlatlarına kavuşacaktır"

İHA

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ziyaret Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selvitop evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi Siyasi partileri eleştiren Selvitop: "Sonuca varamasak evlat nöbetlerini sizin kapınızda tutacağız" "Bir Süleyman Soylu giderse bin Süleyman Soylu gelecek ve bu annelerimiz evlatlarına kavuşacaktır"

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek ziyareti de Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneğinden geldi.
Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ve HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve sorunlarını not alan Selvitop, evlat nöbetindeki anne ve babalara karanfil vererek haklı davlarının yanında olduğunun mesajını verdi.
Yapılan ziyaretin ardından Selvitop, evlat nöbetindeki ailelerle birlikte HDP il binası önünde toplanarak açıklama yaptı. 640 gündür evlat nöbeti tutan ailelere destek vermek için geldiklerini belirten Selvitop, "Diyarbakır’dayız ve bugün Diyarbakır anneleri ve babalarının evlat nöbetinin 640’ıncı gününde onların bu demokratik mücadelelerine ortak olmak için buraya geldik. Bugün bu demokratik mücadelemiz içerisinde 226 ailemizin bir kısmı ile burada geniş geniş sohbetler ettik. Davamız ve mücadelemiz belli, mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti devleti sancağı, bayrağı altında bir ve beraber olmak, evlatlarımızı haksızca alıp götürüp, kimilerini katledip ve kimilerini de öldü deyip bize numara çekenlere ve şuanda burada bulunan, şurada tarih yazar ve onları asla affetmeyeceğimiz HDP il binası önünde hakkımızı aramaya devam ediyoruz” dedi.

"15 Temmuz öncesi yaşananlar ve bu olaylara göz yuman herkesten davacıyız"
CHP, İYİ Parti, HDP ve bütün siyasi partilileri göreve davet ettiklerini kaydeden Selvitop, "Şuanda bu aileler burada feryat ile figan ederken bizim çocukların ulaşılması için örgüt tarafından iletişimimiz, bağlantımız ve her şeyimiz kesilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti devletinde geçmişte olup bitenler, 15 Temmuz öncesi yaşananlar ve bu olaylara göz yuman herkesten davacıyız. Sürü sürü örgüte müsaade edenler, 15 Temmuzda o kirli yüzünü gördüğümüz sözüm ona komutanlar, polisler bütün onlar geride kaldı. Türkiye Cumhuriyetinde her eve aşıyla, sosyal haklarıyla, özgürlükleri ile elini uzatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, aslan parçası Servet annemizin evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya Allah uzun ömürler versin. Bakınız, ilk başladığımız günden bugüne tüm hızıyla devam eden bu atmosfer son zamanlarda git gide azalmaya başladı. Herkes İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gideceğini beklerken, sonra ne olacağım diye düşünmeye başladılar. Ama Süleyman Soylu’ları sizlere yedirmeyeceğiz ve mücadelemiz devam edecektir. Bir Süleyman Soylu giderse bin Süleyman Soylu gelecek ve bu annelerimiz evlatlarına kavuşacaktır" diye konuştu.

"Sizin tuzaklarınız kirli, siz namussuzsunuz, arsızsınız ve siz teröristsiniz"
Terör örgütü PKK’ya ve ona destek verenlere tepki gösteren Selvitop, "Ölüsüyle, dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz. Siz eğer bizim evlatlarımızı öldürmüş olsaydınız, gelip kapıya koyar bizim azizi milletimizin bekçileri olan polisimize ve askerimizi mal ederdiniz. Çünkü sizin tuzaklarınız kirli, siz namussuzsunuz, arsızsınız ve siz teröristsiniz. Sizi biz tanıyoruz, dünyanın her tarafında tanıyoruz, sizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden de tanıyoruz ve gittik orada da yüzünüzü gördük. Sözüm ona orada bulunan insanların bizlere nasıl davrandıklarını da yaşadık. Bizim mücadelemiz devam edecektir. Bu burada bitmeyecek, bitmez. Sesimizin daha gür çıkması için haklı davamızı bundan sonra bu sorunun, bu konun evlatlarımızın sonucuna varamadığımız takdirde artırarak devam ettirecek ve yarın evlat nöbetlerimizi sizin kapınızda da tutacağız" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından bir süre ailelerle görüşen Selvitop, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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