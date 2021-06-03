Dicle Elektrik’in yeni genel müdürlük binası törenle hizmete girdi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin yeni genel müdürlük binası törenle hizmete girdi. Bölgenin tarihi dokusuyla modern mimariyi bir araya getiren yeni bina 10 bin metrekare alanda 6 katlı olarak hizmet verecek.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan ve bölgenin en modern yapılarından biri olarak tasarlanan yeni genel müdürlük binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan açılışa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un yanı sıra çok sayıda şirket yöneticisi ile bir çok kamu görevlisi katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin kalkınmasına ve istihdamına katkıda bulunan Eksim Grubu ve Tivnikli ailesine teşekkür etti. Vali Karaloğlu, "Dicle Elektrik, Türkiye’nin en sorunlu bölgesinde hizmet veriyor. Ama 2013’ten bu yana yaptığı yatırımlarla elektrik arzındaki kaliteyi artırdığını bizzat kendim tüketici olarak hissediyorum. Ancak, vatandaş olarak bizlerin de aldığımız hizmetin karşılığını vermemiz gerekiyor, tıpkı diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi. Bölgede kaçak elektrik tüketim ortalaması yüzde 76’dan bugün itibariyle yüzde 46’ya düşmüştür" dedi.



"Kırsalda şebeke yenilemesinin artması gerekiyor"

Vali Karaloğlu, Dicle Elektrik’in 2021 yılındaki yatırım planlarını çok erken hayata geçirdiğini belirterek bu yıl içinde 325 milyon liralık 115 projenin hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şehirlerde şebekenin büyük oranda yer altına alındığını, sokak ve cadde aydınlatmalarının çok iyi yapıldığını dile getiren Vali Karaloğlu, aynı hizmet kalitesini kırsaldaki şebekede de beklediklerini sözlerine ekledi.



"Şartlar ne olursa yatırıma devam ediyoruz"

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ise yaptığı konuşmada, grup olarak pandemiye ve ekonomik krize karşın yatırımlarını ve projelerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. Bölgede 7 bin kişiye istihdam sağlandığına dikkat çeken Tivnikli şunları kaydetti:

"Eksim Grubu olarak 2013 yılında devraldığımız elektrik dağıtım şirketimiz Dicle Elektrik’i bugün yatırım, istihdam ve verimlilik noktasında çok daha iyi bir yere getirmenin gururunu yaşamaktayız. Grup olarak şartlar ne olursa olsun yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı içinde projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Elektrik dağıtım sektöründeki varlığımız güçleniyor. Yeni teknolojilerle altyapımızı güçlendirip tüketiciye giderek daha kaliteli hizmet veriyoruz. Yeni genel müdürlük binamız, 2013 yılından beri gerek yatırımlarla gerek istihdam ile geldiğimiz bu güzel noktanın güzel bir nişanesi. Bölgemizin en büyük ekonomik gücü olarak, gerek çalışanlarımıza, gerek müşterilerimize hak ettikleri fiziksel ortamı sağlayacak" diye konuştu.



"Dicle Elektrik için 2021 atılım yılı olacak"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da 2021’in Dicle Elektrik için atılım yılı olacağına dikkat çekti. Atalay, "Bu yıl yatırımlarımızda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyoruz. Yatırımlarımıza kırsal bölgeleri de dahil ederek yıl sonuna kadar yaklaşık 1.5 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bölgemizi bir başarı hikayesi yapmak. Biz 2013 yılında bölgemizin elektrik dağıtım hizmetini devralırken, yapmamız gereken çok iş olduğunu, yolumuzun uzun ve zorlu olduğunu bilerek işe koyulduk. Bölgemizi, enerji dağıtımı ve kullanımı alanında ülkemizin örnek bölgesi, bir büyük başarı hikayesi yapacağız" diye konuştu.



4 milyar lira yatırım, 7 bini aşan istihdam

Atalay elektrik dağıtımının özel sektör tarafından yerine getirilse bile bir kamu hizmeti olarak görülmesini gerektiğini aktararak, "Yatırımcı şirketimiz Eksim tarafından 2013 yılında devralındığından bu yana Dicle Elektrik’te her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. 2013 yılından önce Dicle Elektrik’in 2 bin 809 çalışanı vardı. Bu rakam bugün itibariyle 7 bin 300 kişiye ulaştı. Yani bölgede en yüksek istihdamı sağlayan şirketiz. Bugüne kadar yaklaşık 4 Milyar TL yatırım yaptık. Bölgemizin elektrik dağıtım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Arıza sayısını, hizmeti kalitesini, kayıpkaçak oranını ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Atalay, Türkiye’nin diğer 20 dağıtım bölgesinin toplamı kadar akıllı şebekeye sahip olduklarına dikkat çekerek, 10 yıl içinde tüm müşterilerin akıllı şebekeye dahil edileceğini kaydetti.



Mimarisinde tarihi mirastan ilham alındı

Verilen bilgiye göre, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin Diyarbakır Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolu üzerinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan yeni genel müdürlük binası bölgenin en modern yapılarından biri olarak tasarlandı. Mimarisinde Diyarbakır’ın tarihi mirasının en güzel örneklerinden biri olan Hasanpaşa Hanından ilham alındı. Yeni bina 10 bin metrekare alan üzerinde ve 3 katı zemin altında olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edildi. Ayrıca binada uzun süredir kurulması planlanan Scada Kontrol Merkezi de yer alıyor.



200 kişilik konferans salonu yer alıyor

Yeni hizmet binasında 200 kişilik bir konferans salonu, biri büyük toplam 15 toplantı salonu, bekleme salonları, fuaye, atrium ve teras bulunuyor. Yapımı 45 milyon liraya mal olan yeni genel müdürlük binası enerji tasarrufu ve atık yönetimi açısından da çevreci özelliklere sahip bulunuyor. Binada iklimlendirme son teknolojik sistemler ile uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlandı. Bu da enerji tasarrufu konusunda yüksek verimlilik sağlayacak. Bina içi iklimlendirme yüzde 100 taze hava sistemiyle çalışan ısıtıcılı cihazlar ile yapılacak. Server odalarında hassas kontrollü klima sistemi kullanılan yeni hizmet binası enerji tüketimi açısından tasarruflu ve doğa dostu bir yapı olacak.

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