Diyarbakır’daki müzisyenlerden destek talebi

Diyarbakır’da bir grup müzisyen Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde bir araya gelerek, yetkililere kendilerine gereken desteğin sağlanması talebinde bulundu.

Sanat Sokağı girişinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bir araya gelen müzisyenler kendilerine destek verilmesini istedi. Diyarbakır’da bulunan bazı müzisyenler adına açıklama yapan Engin Derya, eğence sektöründe bulunan tüm sanat sanatçı ve müzisyenlere sahip çıkılması çağrısında bulundu. Derya, “Biz Diyarbakırlı sanatçı ve müzisyenler olarak yetkililere sesleniyoruz. Normalleşme sürecine geçmişken on binlerce emekçi, bağımsız çalışan, sanatçı, müzisyen, canlı müzik ve sanat mekanları, restoran ve küçük işletmeler saat kısıtlamasından dolayı işlev dışı bırakılmıştır. Bilindik üzere bu sektörlerin işe başlama saatleri mercilerin belirttiği kapanış saatine denk gelmektedir. Yetkili mercilerin acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yeni kararlar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalıdır'' dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.

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