Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne operasyon: 18 gözaltı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 'Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanında bulunan ajanda teslim edildi. Ajandada yazılanları inceleyen ekipler, sözde 'mahalle meclisi'nin, sözde 'KCK sözleşmesi'nde yerleşim yerinin büyüklüğüne göre 'özgür toplum meclisi' tarafından seçilen yeterli sayıda üyeden oluştuğunu belirledi. Söz konusu şehir, kasaba veya mahallede 'halkın demokratik işlerini yürüten organı' olduğu da tespit edildi. Ajandada sözde 'mahalle meclisi'ne başvuran 22 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon başlattı. Haklarında gözaltına kararı çıkarılan 22 şüpheliden 18'i, yakalandı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyette getirilirken, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2021-06-04 11:49:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.