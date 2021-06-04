Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"

İHA

Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"

Diyarbakır'da güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi, doktorların mesleklerini ellerinden aldığını savundu.
Güzellik uzmanları ve güzellik salonu esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Özgececi, bazı doktorların mesleklerinin olmadığı halde güzellik uzmanı olduğunu altını çizerek yetkililere çağrıda bulundu. Estetiysen dalındaki akademisyen olarak görev aldıklarının belirten Özgececi, "Uzmanlık dalımızın içerisinde kalıcı makyaj, lazer epilasyon, cilt bakımı ve leke tedavileri ile öğrenci yetişme gibi topluma insan kazandırma gibi sistemimiz var. Tabi ki bizim şuan ki sıkıntımız çok değer verdiğimiz kıymetli doktorlarımıza bir sözüm var. Onlar bu pandemi sürecinde maaşlarını ve ikramiyelerini aldılar ama bizlerin salonları kapalıydı. Salonlarımızın kapalı olması nedeniyle yine vergimizi, kiramızı, su faturamızı, doğalgaz faturamızı ve personel maaşlarını mecburen ödedi. Evlerine ekmek götüren uzman arkadaşlarımız var" dedi.

"Herkes bu işi yapıyor"
Pandemi süresi boyunca kapalı olduklarını aktaran Özgececi, "Pandemi süreci boyunca kapalı kaldık fakat şimdi ise doktor arkadaşlar bizim elimizden bu mesleği alıyor. Lazer epilasyon, cilt bakımı ve kaş alımı da biz yapacağız diyor ve yapmaya da başladılar. Onlar bu kapalı dönemde harıl harı çalışıyorlar ve yanlarında benim yetiştirdiğim öğrenciler çalışıyordu ve öğrencilerimizin yaptığı biz yapamıyor muyuz? Bütün aile hekimleri, normal hekimler ve herkes bu işi yapıyorlar. Her şey onlara serbest, biz yıllarımızı vermişiz bize yasak. Bizim açımızdan bu haksızlıktır. Mesleğimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Hem kapanmalar, hem de korona virüs bizleri vurdu. Hijyen bakımında bakınız gördüğünüz gibi dört dörtlük herhangi bir sorun yoktur salonlarımızda ve ne kadar titiz çalıştığımıza da şahit oldunuz. Büyük bir haksızlığa uğruyoruz, yetkilerden bu işe bir çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne ...
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı ...
(Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava ...
Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne ...
Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: Cezaevinden örgütü yönetmişler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli ...
Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince yönetilen organize suç örgütü çökertildi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda cephanelik ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince ...
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp ...
Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye ...
Diyarbakır’daki müzisyenlerden destek talebi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki müzisyenlerden destek talebi
Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş ...
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök ...
Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele ...
Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi
YEREL HABERLER Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi
Dicle Elektrik’in yeni genel müdürlük binası törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’in yeni genel müdürlük binası törenle ...
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ziyaret Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selvitop evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi Siyasi partileri eleştiren Selvitop: "Sonuca varamasak evlat nöbetlerini sizin kapınızda tutacağız" "Bir Süleyman Soylu giderse bin Süleyman Soylu gelecek ve bu annelerimiz evlatlarına kavuşacaktır"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ...
Evlat nöbetindeki ailelere, Türkiye Şehit Aileleri Derneği'nden destek ziyareti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere, Türkiye Şehit Aileleri ...
Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ...
Bismil'deki ovalar Silvan Barajı ile hayat bulacak
YEREL HABERLER Bismil'deki ovalar Silvan Barajı ile hayat bulacak
Diyarbekirspor’da ilk hamle iç transfer
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da ilk hamle iç transfer
Diyarbakırspor’da moraller yüksek
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da moraller yüksek
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor Acılı baba Celil Begdaş: "Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, ...
Diyarbakır’da göl kurudu binlerce balık telef oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da göl kurudu binlerce balık telef oldu
Vali Karaloğlu: Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli petrol üretim şehirlerinden olacak
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli ...