Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan TIR, trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Batı çevre yolu cezaevi kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR, dün akşam kontrolden çıkarak, trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerine elektrik telleri düşen TIR, yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2021-06-04 12:13:44
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