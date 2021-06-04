Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimler sürüyor

İHA

Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimler sürüyor

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü afet ve acil durumlarda gönüllerine yönelik yüz yüze eğitimlerine devam ediyor.
AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek. Gönüllülerin kazanılması ve teşvik edilmesini amacıyla AFAD gönüllülük sistemine edevlet üzerinden müracaat eden AFAD gönüllü kaydı yaptıran ve AFAD gönüllülük sisteminde yer alan uzaktan eğitim derslerini tamamlayarak yüz yüze eğitim almaya hak kazanan temel AFAD gönüllülerine eğitimler vermeye devam ediyor. AFAD sivil savunma uzmanı gönüllü koordinatör Ali İhsan Aslan, destek AFAD gönüllüsü seviyesine ulaşmaları için gönüllülere, hafif arama kurtarma, ilkyardım, yangın, KBRN ve insani yardım konularını içeren saha eğitimlerine bu haftada devam ettiklerini aktardı. Aslan grubun eğitimlerini uzman ekiplerden aldığını, katılım sağlayan tüm gönüllerin çabaları kendilerini mutlu ettiklerini vurguladı.
Diyarbakır Afet bilinci eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak, online eğitimlerin ardından yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayan AFAD gönüllülerin afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olaylarda arama kurtarmada destek elemanı olarak görev alabileceği durumuna geldiklerini kaydederek, bu hafta itibariyle Diyarbakır’da destek gönüllü sayısı 92 olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
YEREL HABERLER Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev ...
Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden ...
Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne ...
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı ...
(Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava ...
Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne ...
Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: Cezaevinden örgütü yönetmişler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli ...
Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince yönetilen organize suç örgütü çökertildi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda cephanelik ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince ...
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp ...
Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye ...
Diyarbakır’daki müzisyenlerden destek talebi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki müzisyenlerden destek talebi
Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Adliye çıkışı taraflar birbirine girdi, ortalık savaş ...
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök ...
Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 milyon 233 bin kök kenevir ele ...
Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi
YEREL HABERLER Ergani’de kullanılamaz haldeki 2 su tankeri yenilendi
Dicle Elektrik’in yeni genel müdürlük binası törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’in yeni genel müdürlük binası törenle ...
Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ziyaret Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Selvitop evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi Siyasi partileri eleştiren Selvitop: "Sonuca varamasak evlat nöbetlerini sizin kapınızda tutacağız" "Bir Süleyman Soylu giderse bin Süleyman Soylu gelecek ve bu annelerimiz evlatlarına kavuşacaktır"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere anlamlı ...
Evlat nöbetindeki ailelere, Türkiye Şehit Aileleri Derneği'nden destek ziyareti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere, Türkiye Şehit Aileleri ...
Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Bacağı su giderine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ...
Bismil'deki ovalar Silvan Barajı ile hayat bulacak
YEREL HABERLER Bismil'deki ovalar Silvan Barajı ile hayat bulacak
Diyarbekirspor’da ilk hamle iç transfer
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da ilk hamle iç transfer
Diyarbakırspor’da moraller yüksek
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da moraller yüksek
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor Acılı baba Celil Begdaş: "Oğlumun montu ve kimliği HDP il binasından çıktı"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, Diyarbakır teşkilatı startı Kulp'tan verdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönül seferberliği " dedi, ...