Kulp'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kulp Belediyesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünde, Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla sergi açıldı. 8 öğretmen ve 20 kursiyerin katılımıyla hazırlanan serginin açılışından sonra Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, protokol üyeleriyle sergideki stantları gezerek hazırlanan materyaller hakkında bilgi aldı. Kursiyerler tarafından üretilip sergilenen ürünleri inceleyen Kaymakam Gözlet, "Bu kurslarımızı, kursiyerlerimize katı sunmaya devam edeceğiz. El emeği göz nuru olan bu ürünleri üreten bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğlulları ise "Bu anlamlı ve kıymetli hizmet yolunda her türlü desteği bize sağlayan Kaymakamımız Mustafa Gözlet’e şükranlarımızı arz ederiz. Ayrıca bugün burada 2021 yılına ait kurslarımızda eğitimlerini gören kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru olan çalışmalarının bulunduğu yıl sonu sergimizin açılışını yapmış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim" diye konuştu.

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