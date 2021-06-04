Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti 



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, "Bu vatanın analarının hüznü, bizim hüznümüzdür. Onların yüreği, bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kez daha söylüyorum; analarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede tüm imkanlarımızla destekleme devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren 226 aileyi ziyaret etti. Beraberindeki Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti'li milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile aileleri ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, destek mesajı verdi.

'ONLARIN YÜREĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Devletin tüm imkanlarıyla evlat nöbetindeki ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Evlat nöbetinin 641'inci gününde analarımızla beraberiz. Onların haykırışını, sızılarını hep birlikte yaşadık, işittik, gördük. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki bu vatanın evlatlarına, bu vatanın analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur. Bu coğrafyanın güzel insanının kalbini, eşsiz duygusunu, iyi niyetini istismar edenler, bu vatanının dört bir yanında evlatlarının istikbaliyle oynayanlar bilsinler ki bu onurlu mücadelenin, bu haysiyetli direnişin yanında hem yüreklerimizle hem dualarımızla devletimizin tüm imkanlarıyla bu mücadeleyi birlikte sürdürme devam edeceğiz. Bu ülkenin her bir evladı bizim göz bebeğimizdir. Bu vatanın analarının hüznü, bizim hüznümüzdür. Onların yüreği, bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kez daha söylüyorum; analarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede tüm imkanlarımızla destekleme devam edeceğiz. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği ve şanlı bayrağı ilelebet payidar olacak. Hepsi birbirinden değerli Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimiz, analarına kavuşacak; gençlerimizle birlikte yarınlarımıza daha güçlü yürüyeceğiz."

Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilere destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-06-04 15:08:50



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