Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti (2)

Ali Koç her şeyi anlattı!

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekiler, Bağlar ilçesinde esnafı ziyaret etti. Sakarya Caddesi'nde esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya Bakan Kasapoğlu, çocuklara satranç takımı ve çeşitli hediyeler verdi.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-06-04 16:40:17



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