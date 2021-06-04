Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret ederek, çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’na, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşlik etti.

Ziyarette esnaflarla tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, iş yerlerinde bulunan esnaflara ve çocuklara kitap, futbol ile basket bol topu ve satranç seti hediye etti.



Vatandaşın çay davetini geri çevirdi

Sakarya Caddesi esnafıyla bir süre görüşen Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yahya Kemal İlkokulu'na geçti. Okul sınıflarında bulunan öğrencilerden dersleri hakkında bilgi alan ve notlarını inceleyen Bakan Kasapoğlu, sınıfta bulunan çocuklarla sohbet ettikten sonra kitap hediye ederek okuldan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler ardından bölgeden ayrılmak üzereyken bir vatandaşın eve çaya davet etmesi üzerine eve geçerek çay içti. Aileyle sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.