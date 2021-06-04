Kayapınar ilçesi 82’nci parkına kavuşacak

Yeşil bir ilçe oluşturma hedefinde olan Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, kente yeni bir park daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Medya Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki park sayısı 82’ye çıkacak. Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Medya Mahallesi'nde kısa bir süre önce yapımına başlanan ve İlçenin 82’nci parkı olacak yeni parkta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yapımı devam eden parktaki çalışmaları yerinde inceledi.

Park ve Bahçe Müdürlüğü’nde görevli personellerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Koç, yanına gelen çocuklara kitap hediye etti.

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