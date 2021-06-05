Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma başlatıldı

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 62'sinin karşılandığı, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki koza üreticilerinin çoğu bu yıl ürettikleri ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emeklerinin boşa gitmesi Kulp Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akdeniz'i harekete geçirdi. Akdeniz, zararı olan Üreticilere gerekli desteğin verilmesi için ilgili kurumlarla irtibat haline geçtiğini belirti.

Ülkemizde ipek böceğinden kozaya, üretilen kozadan da ipek ipliğine dönüşümü sağlayacak tek entegre tesisin Kulp'ta olduğunu belirten Kulp Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akdeniz, ”Ülkemizde 20192020 üretim sezonunda yaş koza üretiminin yüzde 62'sini ilçemiz tek başına karşılamıştır. Bu yıl geçen üretim sezonuna oranla yüzde 15 üretim artışı öngörüyorduk. 787 aileye 2 bin 250 paket böcek dağıtımını gerçekleştirdik. Bölgeyi etkisi altına alan kuraklıktan ne yazık ki ipek böceği üretici de ciddi manada etkilenmiştir. Beklediğimiz yağışların olmaması böceğin tek besin kaynağı olan dut yapraklarında ciddi kirliliğe neden olmuştur. Yaprağın yüzeyindeki kirlilik yani yaprağın taze olamayışı ipek böceğinde toplu ölümleri beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde üreticilerimizden bu anlamda şikayetler duymaktayız. İlçe Kaymakamımız Mustafa Gözlet ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin de durumdan haberdar olduğunu, zararı olan üreticilere gerekli desteğin verilmesi için ilgili kurumlarla görüşmenin sağlanması noktasında üreticilerimizin yanında olacağını ifade etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

782 koza üreticisinin bulunduğu ve yılda yaklaşık 60 ton yaş koza üretilen Kulp ilçesinde geçimlerini sağlayan çok sayıda üretici, ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emekleri boşa gitmesi sonucu yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.

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