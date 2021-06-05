İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 yılda 2 denemesi de başarılı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 yılda 2 denemesi de başarılı oldu

İHA

İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 yılda 2 denemesi de başarılı oldu

Diyarbakır’da yaşayan 35 yaşındaki Meryem Çiçekçi 15 yıllık evlilik sonrası 2 kez aynı klinikte mutluluğu yakaladı.
Diyarbakır’da yaşayan ve 15 yılık evli olan 35 yaşındaki Meryem Çiçekçi, çocuğu olmadığı için birçok kliniğe başvurdu, başarı elde edemeyince 10 yıl önce Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer ile tanışan Çiçekçi ilk denemesinde bir oğlu oldu. Oğlunun 5 yaşına basmasıyla beraberinde evliliğin 15. yılında bir evlat sahibi daha olmak isteyen anne Çiçekçi, doğal yollarla tekrardan çocuğu olmayınca Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e 2. kez başvurdu. PRP ve akupunktur tedavileri ile tekrardan gebe kalan Çiçekçi, oğluna bir kardeş müjdesini verdi. Gebelik kesesini gören aile mutluluktan sevinç gözyaşları dökerek aynı klinikte 2. kez mutluluğu yaşadığı belirtti. Çiçekçi, “15 yıllık evliyim daha önce hakan hocaya geldik, ilk denememde bir oğlum oldu 5 yaşında. Bugün bir kez daha denedik tekrardan gebelik kesesi göründü. Çok şükür Allah razı olsun hocadan olmayanları herkesi buraya bekliyorum” dedi.

“15 yıllık çocuk özlemi ile çifte bayram”
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kendi kliniklerinde çifte bayram yaşadıkları için çok mutlu olduklarını aktararak hastanın tedavilerinde hangi aşamaları kaydettiklerini açıkladı. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız 15 yıllık evli daha öncede bize gelip tüp bebek denemesinde çocuğu oldu. 2. kez de bayağı bir uğraştı, tekrar kliniğimize geldi, 2. tüp bebekte kliniğimizde denedik yine oldu. Şuanda bebeğimizin gebelik kesesini gördük, böylelikle bizim kliniğimizde çifte bayram yaşamanın mutluluğunu bizimle yaşadı. Gerçekten bu en mutlu anlardan bir tanesi çifte bayram yaşamış olduk. Bu hastamız 15 yıllık çocuk özlemi ile çifte bayram bizim kliniğimizde yaşayarak mutluluğunu bize paylaşması bizim için en güzel anlardan bir tanesi. Biz bu hastamıza akupunktur tedavisi uyguladık, Çin’de 4 bin yıldan beri uygulanan tedavi ve yan etkisi bulunmuyor. Biz bununla stresi azaltıyoruz, daha sonra yumurtaların kalitesini artırıyoruz, rahim duvarını güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek bebeğin daha iyi tutunmasını sağlıyoruz. Bu hastamıza da bu uygulamaları yaptık, daha sonra transfer ettik. Her hastaya alta yatan sebebi öğrenip ona göre tedavi uygulamamız lazım buda başarının ana anahtarıdır. Doğru klinik, hekim ve tedavi ile başarı elde edebiliriz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma ...
1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi ...
Diyarbakır’da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda uygulamalı ders
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda ...
Kayapınar'da 'Bir kitap bir fidan' kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Kayapınar'da 'Bir kitap bir fidan' kampanyası sürüyor
Kayapınar ilçesi 82’nci parkına kavuşacak
YEREL HABERLER Kayapınar ilçesi 82’nci parkına kavuşacak
Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ...
Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti 
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ...
Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına ...
Kulp'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kulp'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
Yenişehir Belediyesinden sıfır atık ve bir fidan etkinliği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden sıfır atık ve bir fidan ...
DSİ Spor yaz okulu açıyor
YEREL HABERLER DSİ Spor yaz okulu açıyor
Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze ...
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
YEREL HABERLER Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev ...
Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden ...
Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne operasyon: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'mahalle meclisi'ne ...
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı ...
(Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Diyarbakır’da organize suç çetesine hava ...
Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne ...
Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli operasyon: Cezaevinden örgütü yönetmişler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da organize suç çetesine hava destekli ...
Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince yönetilen organize suç örgütü çökertildi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda cephanelik ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince ...
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp ...
Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye ...