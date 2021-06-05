Başkan Beyoğlu’ndan çevre duyarlılığı çağrısı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ilçede ’Çevreni Koru, Geleceğini Koru’ sloganıyla yeni bir temizlik kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla sahada temizlik çalışmasına katıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Körhat Mahallesi’nde gerçekleşen kampanyanın açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katılarak eline süpürgeyi alıp yerleri temizledi ve çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etti. Bağlar Belediyesi’nin temizlikte farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmaya kadınlar ve çevrede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.



"Halkımızdan duyarlılık istiyoruz "

Kalabalık bir personel grubunun yıkama ve dezenfekte yapan araçlar eşliğinde katıldığı çalışmanın amacının topluma temizlik konusunda hassasiyet mesajı vermek olduğunu anlatan Başkan Beyoğlu, göreve geldikten sonra tüm imkanları temizlik için seferber ettiklerini aktardı. Başkan Beyoğlu, “Bizden önce 30 olan araç filomuzu 90’a çıkardık. Tüm cadde ve sokaklarda düzenli olarak temizlik yapıyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle öncülük etmiş olduğumuz bu güzel kampanyaya tüm halkımızın duyarlılık göstermesini istiyoruz" dedi.

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