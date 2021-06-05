Takside tehlikeli yolculukta şoföre 140 lira ceza

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yolcunun kendisini camdan dışarı sarkıttığı taksinin sürücüsüne, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 140 lira ceza kesildi.

DiyarbakırElazığ yolunda, önceki gün sabah saatlerinde, 21 TT 1039 plakalı taksinin camından kendisini sarkıtarak, tehlikeli hareketler yapan yolcu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntülerin paylaşılması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, taksinin plakasını tespit edip, sürücüye trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 140 lira ceza uyguladı. Seyir halindeki takside tehlikeli hareketler yapan yolcu ise aranıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-05 12:19:53



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