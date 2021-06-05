Diyarbakır'da Dünya Çevre Günü'nde çöpten elektrik üretimi başladı



Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında, Dünya Çevre Günü'nde elektrik üretimine başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Karacadağ Çöp Depolama Sahası´nda yap-işlet-devret modeliyle 20 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği EKAY projesinde, rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Kentin 50 yıllık çöp sorununu çözecek EKAY projesi için 5 Haziran Dünya Çevre Günü´nde açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti'li Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

'METAN GAZI DİYARBAKIR'I ZEHİRLİYORDU'

Vali Karaloğlu, yaklaşık 1 yıl önce göreve geldiğinde gerçekleştirdiği ilk ihalenin, EKAY projesinin ihalesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın gerçekten çok aciliyet arz eden bir çevre problemi vardı. Karacadağ, Diyarbakır için sadece bir dağ değil. Karacadağ, Diyarbakır'ın hem yer altı hem yer üstü sularının kaynağı. Karacadağ, Diyarbakır'ın havasının kaynağı ama bu Karacadağ'da bir de çöp dağı oluşturulmuştu. Geçtiğimiz 30 yıl içinde bu kentte oluşturulan bütün katı atıklar, bütün çöpler vahşi olarak Karacadağ'da biriktirilmiş. Hem Karacadağ kirletilmiş hem bu kentin suyu, havası, toprağı zehirlenmişti. Bu bölgede 24 saat biriktirilen çöplerden çıkan metan gazları yanıyordu. Onun oluşturduğu zehirli gazlar da çevrede oturan insanımızı, Diyarbakır'ımızı zehirliyordu" dedi.

'20 YIL HEBA EDİLDİ'

Büyükşehir hizmetleri açısından Diyarbakır'ın 20 yılının heba edildiğini gördüklerini ve üzüldüklerini kaydeden Vali Karaloğlu, "Bugün 5 Haziran. Şu anda EKAY projemizin birinci aşaması olan elektrik santralimiz, çöp gazından elektrik üretmeye başladı. Esas işimiz bundan sonra başlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde, 'Sıfır Atık' projesi yürütülüyor. Bütün kurumlarımızda, bütün şehirlerimizde, hem çöpümüzü ayrıştırarak toplamaya gayret ediyoruz hem de bu yavrularımıza o bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Buradan gelip geçen hiç kimse, burada geçmişte bir çöplük olduğunun farkına varmayacak. Buraları yeşillendireceğiz. Buralar gerçekten Diyarbakır'ın en güzel yeri olacak. Vatandaşımızı hem kokudan hem zehirli gazlardan kurtarmış olacağız" diye konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu da Karacadağ'a yakışmayan görüntünün artık ortadan kalktığını dile getirerek, "Muhtarlarımız ve halkımız, çok şikayetçiydi. Buradan hastalıklar yayılıyordu. Sağ olsun, valimizin göreve geldiğinde ilk yaptığı şey, çöp dağı meselesi oldu. Kısa sürede çöp sorununu çözdü" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN

2021-06-05 15:44:59



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