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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”

İHA

“Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin 50 yıllık çöp sorununu çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elektrik üretimi başladı. Vali Münir Karaloğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EKAY’ın birinci etabı olan metan gazından elektrik üretim tesisinin açılışını, kamuoyunun çevre sorunlarına dikkati çekmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Göreve başladığında kentin en acil çözülmesi gereken sorununun çöp depolama sahası olduğunu tespit ettiğini ifade eden Karaloğlu, bu nedenle EKAY projesini hayata geçirdiğini belirtti. Karacadağ’ın yer altı ve yer üstü suların kaynağı olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Karacadağ, Diyarbakır'ı Amidi sevda yapan ana unsur. Ama Karacadağ’da çöp dağı oluşturulmuştu. Geçtiğimiz 2030 yıl içerisinde bu kentte oluşturulan bütün katı atıklar vahşi olarak Karacadağ'da biriktirilmiş ve kirletilmiş. Bu kentin suyu, havası, toprağı zehirlenmiş” dedi.
Diyarbakır’ın belediyecilik alanında geçmiş zamanının heba edildiğini vurgulayan Karaloğlu, bunun neticesinde Karacadağ’da çöp dağlarının oluştuğunu dile getirdi. Karaloğlu, EKAY projesine Eylül itibariyle başladıklarını, ardından alanda yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla çöp gazlarının toplandığını ve sızıntı çöp sularının engellendiğini aktardı.

“Nihai hedefimiz sıfır atık”
1 Nisan’da elektrik üretim santralinin temelini attıklarını ve bugün itibariyle EKAY projesinde çöplerden elektrik üretimine başladıklarını anlatan Karaloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gayretiyle bütün şehirler ve kurumlarımızda hem çöpümüzü ayrıştırarak toplamaya çalışıyoruz hem de bu yavrularımıza o bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Burada nihai hedefimiz sıfır atık. Öncelikle şehirlerimizde çöpü ayrıştırarak toplayacağız. Bunu vatandaşlara öğretmeye gayret edeceğiz. Toplaya bildiğimiz ayrıştırarak toplayacağız. Toplayamadıklarımızı da bu tesis aracılığıyla ayrıştıracağız” diye konuştu.

“Bu tesis muhteşem bir gelecek inşa yolunda bize yol göstersin”
Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin hizmet anlamında farkı görmelerini sağlamak için tüm belediye, kamu ve kurumlarla işbirliği içinde olacaklarını vurgulayan Karaloğlu, şuan Diyarbakır’ın 17 ilçesinde hummalı çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Karaloğlu, şöyle konuştu:
“İnşallah Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak. Bundan herkes emin olabilir. Rabbim işimizi kolay kılsın. Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu tesis İnşallah Diyarbakır'ın muhteşem geçmişi gibi muhteşem bir gelecek inşa yolunda bize yol göstersin.”
Açılışta, Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’da birer konuşma yaptı. Program açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tesiste yapılan gezi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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