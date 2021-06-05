Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız

DHA

Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır´ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Sandıkları birer birer patlatacağız, tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını hep birlikte haykıracağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Haziran 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, partililer ve sandıkta görev alacak kişiler katıldı.
Diyarbakır´ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, kentteki temaslarda birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "Diyarbakır'ın gençlik ve spor çıtasını, nasıl daha yukarılara taşırız diye konuştuk. Almış olduğumuz kararlar, sporu her alanda ve gençlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak derecede, önümüzdeki süreci, 2023 vizyonumuzu, 2053 vizyonumuzu ve 2071 hedeflerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Diyarbakır´ın öncü misyonunu, her zaman gibi ortaya koyacak derecede, bereketli kararlar oldu. Şimdiden tüm Diyarbakır için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
'DİYARBAKIR'IN KALKINMA YOLUNDAKİ GÜÇLÜ MESAJINI HEP BİRLİKTE HAYKIRACAĞIZ'
Bakan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatının her bir mensubunun, her bir neferinin, kendileri için öncü ve kıymetli olduğunu aktararak, "Bahse konu misyon ve sorumluluk, her an çalışmayı, iki anı bizlere eşit kılmamayı öğütlüyor. Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız, her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz ve bizim farkımız budur. Birileri üretmeden, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Biz biliyoruz ki, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır. 726 günlük süreçte bu teşkilatın her bir mensubu, her bir neferi bizim için öncüdür, kıymetlidir. 19 yıllık süreçte bu davanın tüm mensupları alın teriyle, gayretiyle, özverisiyle kadınların yeri ayrıdır, gençlerin yeri ayrıdır. Apayrı bir semboldür. Her birinin ortaya koymuş olduğu gayretin, eşi benzeri yoktur. Bu anlamda, tüm teşkilatımızla ve bu aziz teşkilatın değerli kadınlarıyla, eşinden, işinden tüm imkanlarından vazgeçip, onları bir kenara koyup, davasının peşinden koşan kadınlarıyla, her alanda önce çıkan ve öncü olan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sandık görevlilerimizin eğitim süreci konusunda, teşkilatımızın başkanını tebrik ediyorum. Sandıkları birer birer patlatacağız. Tüm dünyaya, Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını, Diyarbakır'ın kalkınma yolundaki güçlü mesajını, adalet yolundaki evrensel mesajını haykıracağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından, 2023 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine eğitim verilmeye başlandı.
FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Merkez Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-06-05 17:30:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak hafriyat dökümünün önüne HYBS sistemiyle geçilecek
YEREL HABERLER Kaçak hafriyat dökümünün önüne HYBS sistemiyle ...
“Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”
YEREL HABERLER “Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır’da sandık görevlileri eğitim programına katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Birileri üretmeden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız” “Diyarbakır’ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını dünyaya haykıracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır’da sandık görevlileri ...
Diyarbakır'da Dünya Çevre Günü'nde çöpten elektrik üretimi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dünya Çevre Günü'nde çöpten elektrik ...
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller ...
Takside tehlikeli yolculukta şoföre 140 lira ceza
YEREL HABERLER Takside tehlikeli yolculukta şoföre 140 lira ceza
Yazar Sinanoğlu öncülük etti, Diyarbakır’daki kütüphanelerin ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Yazar Sinanoğlu öncülük etti, Diyarbakır’daki ...
Başkan Beyoğlu’ndan çevre duyarlılığı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan çevre duyarlılığı çağrısı
İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 yılda 2 denemesi de başarılı oldu
YEREL HABERLER İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 ...
Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma ...
1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi ...
Diyarbakır’da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda uygulamalı ders
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mimarlık bölümü öğrencilerine surlarda ...
Kayapınar'da 'Bir kitap bir fidan' kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Kayapınar'da 'Bir kitap bir fidan' kampanyası sürüyor
Kayapınar ilçesi 82’nci parkına kavuşacak
YEREL HABERLER Kayapınar ilçesi 82’nci parkına kavuşacak
Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Diyarbakır'da esnafla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ...
Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti 
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere ...
Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına hiç kimsenin bu zulmü, çileyi yaşatma hakkı yoktur" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: "Bu vatanın evlatlarına, analarına ...
Kulp'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Kulp'ta el emeği göz nuru ürünler sergilendi
Yenişehir Belediyesinden sıfır atık ve bir fidan etkinliği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden sıfır atık ve bir fidan ...
DSİ Spor yaz okulu açıyor
YEREL HABERLER DSİ Spor yaz okulu açıyor
Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da AFAD gönüllülerine yönelik yüz yüze ...
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
YEREL HABERLER Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev ...