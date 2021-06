İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Serie A ekibinden Inter'in, sporcuları yetiştirmek için kurduğu Inter Akademi, Türkiye'deki ikinci akademisini Diyarbakır'da açtı. Yabancı antrenörlerin gözlem yapacağı akademi de başarılı olan sporcular, yurt dışı kamplarına götürülecek.

Türkiye'de merkezi Mersin'de bulunan Inter Akademi, ikincisini Diyarbakır'da açtı. Inter Akademi Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ve beraberindeki heyet merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe TOKİ yerleşkesinde bulunan halı sahada kayıt, ön izleme ve seçmeleri takip ederken, 616 yaş arası çocukların eğitim göreceği akademi de yabancı antrenörler, doktor ve diyetisyen ile dil eğitim hocaları da eşlik etti. Burada seçmeleri geçtikten sonra akademi de başarı elde eden genç sporcular hem yurt içi hem de yurt dışında kamplara dahil edilecek. Yaz boyunca sürecek olan akademi de başarılı sporcuların aynı zamanda İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'e seçmelere götürülecek.



“Önce iyi bir insan ardından da iyi bir futbolcu yetiştireceğiz”

Eğitim programında açıklamalarda bulunan Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, önce iyi bir insan yetiştirmek ardından da iyi bir futbolcu yetiştireceğiz diye bir sloganlarının bulunduğu belirterek,”Bu slogana uygun olarak buraya geldim. Yaz kamplarının hazırlıklarını yapmaya geldik. Biri yurt içinde diğeri yurt dışında bir kampımız var. Türkiye’de şuanda bütün okullarda tek tip antrenmanlar yapılıyor. Burada ne antrenmanlar yapılırsa diğer illerde de aynı antrenmanlar yapılacak. Bizler burada onun hazırlığını da yaptık. Diyarbakır tesisleşmeye gidecek onların yerlerine de baktık neler yapabiliriz diyerek. Bizim Mersin genel merkezimizde Diyarbakır’da açmış olduğumuz ikinci okulumuz. Araya pandeminin germesinden kaynaklı sıkıntılarımız var. Onları aşarsak çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bizim amacımız İtalya Inter Kulübü'ndeki bir sporcu neler yapıyor ise biz Türkiye’deki çocuğunda aynısını yapmasını istiyoruz ve iyi bir eğitimdir. 6 ile 16 yaş arası gruplarımız var. Bizim amacımız öncelikle iyi bir futbol eğitimidir” dedi.



“Burada futbola olan hayranlıktan dolayı Akademi açtık”

Inter Akademi Diyarbakır Koordinatörü Abdulmütalip Süer, burada Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Inter'in alt yapı konumunda olan futbol okulunu açtıklarını belirterek, "Biz burada Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında üst düzey antrenmanları uyguluyoruz. Burada bu eğitim okulu açılmamızın sebeplerinden biri genç nüfusun çok fazla olması ve gerçekten burada futbola olan hayranlıktan dolayı açtık. Şuanda iyi gidiyor Türkiye direktörümüz Hüseyin hocamızla birlikte çok güzel çalışma yapıyoruz. Yaz kaplarımız, yurtdışı kampları ve seçmelerimiz olacak. Onlarla ilgili genel bilgilerimizi aldık hazırlıklarımızı ve tesisleşme yolunda son hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yaza hazırlıklı, hızlı bir şekilde eğitim açısında hızlı gireceğiz. İnşallah çok yakın zamanda bizim istediğimiz bu memleketin çocukları ve sporu seven bu halkı iyi bir seviyeye getirmek istiyoruz. Onlara her türlü imkan ve ortamı sağlayacağız, Avrupa kapısını açacağız, Türkiye liglerinde oynatacağız bütün desteklerimizle yanlarında olacağız” diye konuştu.



“Amacımız önce insan sonra topluma faydalı birey yetişmek”

İnter Akademi Türkiye Diyarbakır Antrenörü Enver Aylak ise Diyarbakır bölgesinde iyi bir çalışma içerisine girdiklerini ifade ederek, “Sağlıklı yapılanma ile ilgili her yaş grubundaki gençlerimizle U8 ve I16 gruplarında 3 aydan bu yana çalışıyoruz. Amacımız önce insan sonra topluma faydalı bir birey olarak yetişmesidir. Yapmış olduğumuz çalışlar neticesinde gençlerimiz bir yere getirecektir. Bütün kulüplere kapımız açıktır ve iyi olan futbolcularımızı onlara göndereceğiz izleyecekler. İyi olanları alacaklar kalan diğerlerini de farklı kulüpler gelip izleyebilirler. Tek amacımız topluma faydalı insan yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.