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Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı kamplarına götürülecek

DHA

Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı kamplarına götürülecek


Burak EMEKSerdar SUNAR /DİYARBAKIR, (DHA)İTALYA'nın köklü futbol kulüplerinden Serie A ekibinden Inter'in, sporcular yetiştirmek için kurduğu Inter Akademi Türkiye'nin ikincisi, Diyarbakır'da açıldı. Yabancı antrenörlerin de gözlem yapacağı akademide, başarılı olan sporcular yurt dışı kamplarına götürülecek.
Türkiye'de merkezi Mersin'de bulunan Inter Akademi Türkiye'nin ikincisi, Diyarbakır'da açıldı. Inter Akademi Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ve beraberindeki heyet, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe TOKİ yerleşkesinde kayıt, ön izleme ve seçmeleri takip etti.
6-16 yaş arası çocukların eğitim göreceği akademide, yabancı antrenörler, doktor, diyetisyen ve dil eğitim hocaları da bulunuyor. Burada seçmeleri geçtikten sonra, akademide başarı elde eden genç sporcular, hem yurt içi, hem de yurt dışında kamplara dahil edilecek. Yaz boyunca sürecek olan akademide, başarılı sporcuların aynı zamanda İtalya'nın köklü futbol kulüplerinde olan Inter'e, seçmelere götürülecek.
"ÖNCE İYİ İNSAN, SONRA SPORCU YETİŞTİRİYORUZ"
Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, Mersin'den sonra ilk açılan futbol okulunun, Diyarbakır'da olduğunu söyledi. Kılavuz, "15 ilde açılacak. Ama önce Diyarbakır oldu. 'Önce iyi insan, sonra sporcu yetiştiriyoruz' sloganımız var. Bu slogana uygun olarak buraya geldik. Yaz kamplarının hazırlıklarını yapmaya geldik. İtalya'dan yabancı hocalarımız gelecek. Onlar gelmeden, Diyarbakır'ı izlemeye geldim. Burada tesisleşme yapılacak yerleri gezdik. Amacımız, İtalya Inter Kulübü'nde sporcuların aldığı futbol eğitimini Türkiye'de yaptırmak. Çocuğun İtalya'da olmasına gerek yok. Antrenmanların hepsi burada olacak" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN GENÇ NÜFUSUNUN YÜZDE 40'I DİYARBAKIR'DA"
Inter Akademi Diyarbakır Koordinatörü Abdulmütalip Süer ise, burada Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Inter'in alt yapı konumundaki futbol okulunu açtıklarını belirtti. Süer, "Öncelikli hedefimiz, iyi bir insan, birey yetiştirmek. Sonra dünya liglerinde, iyi yerlerde oynayacak sporcular yetiştirmek. Zaten üst düzey bir eğitim veriyoruz, hocalar ve hizmet var. Diyarbakır'ı seçmemizin bir nedeni de, Türkiye'nin en genç nüfusunun yüzde 40 oranla en yüksek olduğu tek şehir olması. Burada yeni Cengizler, Çağlarlar ve Ardalar gibi, çok iyi çocuklar çıkarmak amacındayız. Bunların önünü açmak ve bu ortamı yaratmak istiyoruz. Şuan kendi tesisimizi yapıyoruz. Bunu yaparken, eğitimlerimizin yurtdışı ve yurtiçi kamplarıyla uğraşıyoruz. Seçmeler yapıyoruz. Bunları devam ettireceğiz" diye konuştu.
Sporcular ise, önce A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek, daha sonra başarı elde etmek için bu akademiye katıldıklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kapalı halı sahadan detay
Antrenmana katılan çocuklar
Koşu yapmaları
Engelleri aşmaları
Isınmaları
İnter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz ile röp.
Diyarbakır Koordinatörü Abdulmütalip Süer ile röp.
Antrenmana katılan çocuklarla röp.
Maç yapan çocuklar
Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKSerdar SUNAR
2021-06-05 18:08:33

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