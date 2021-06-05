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Diyarbakır’daki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivaliyle açıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Pir Aziz Parkı açılışına katıldı, çocuklarla uçurtma yaptı

İHA

Diyarbakır’daki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivaliyle açıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Pir Aziz Parkı açılışına katıldı, çocuklarla uçurtma yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivali ile açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Diyarbakır’a geldi. Birçok etkinliğe katılan Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’ın Hani ilçesinde Pir Aziz Parkı’nın açılışına da katıldı. Açılış törenine Bakan Kasapoğlu yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, gençlerin yarınlarını nasıl daha güçlü kılabileceklerine yönelik çalıştıklarını, havuzlarıyla salonlarıyla semt sahalarıyla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her alanda yeni bir süreci başlattıklarını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençler için her imkanı seferber etmekten bir adım geri durmayacağız gençlerin insanlığın, mazlum milletlerin, gönül coğrafyasının umudu. Gençleri yarınlara daha güçlü ve donanımlı, bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda, kültürde her alanda güçlü hazırlama görevimiz. Bu yüzden Hani'de bulunduk, buradan kardeşliği, sporun evrensel gücünü, çocukların ve gençlerin yarınlara güçlü yürüyüşünü haykırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yamaç paraşütçülerinin semada en güzel şekilde o mesajı verecek. Çocuklarla birlikte uçuracakları uçurtmalarla kardeşliğin, bir arada olmanın, özgürlüğün mesajını verecek. Bu güzel coğrafyanın temiz kalpli, iyi niyetli insanları, kötü niyetli şer odaklarına karşı dur mesajını, baharın, aydınlığın güçlü mesajını verecek. Hep birlikte bundan sonra bu istismarcılara bu kötü niyetlilere hiçbir şekilde hiçbir evladımızı yar etmeyeceğiz onun mesajını veriyoruz" dedi.

"17 ilçemizin tamamı gençlik ve sporla ilgili şantiyeye dönecek"
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Bakan Kasapoğlu'nun 17 ilçenin tamamında gençlik ve sporla ilgili hazırlanan bütün projelere destek verdiğini kaydetti. Vali Karaloğlu, "Önümüzdeki yıl gençlik ve spor hizmetleri bakımından 17 ilçemizin tamamı şantiyeye dönecek. Bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'da inşallah her bir gencimize dokunacak, her bir gencimizi kötülüklerden ve kötü niyetli insanların şerrinden koruyacak güzel işler ve hizmetler yapacak tesislere kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

"20 yıl evvel kimse inanmazdı"
Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale ise, "20 yıl evvel biz derdik bir gün inşallah bütün tarihi yerlerde halkımız, devletimiz el birliği ile buluşacak. 27 yıldan beri bu güzel insanların içerisindeyim. Hep onlara derdim güneş bir gün doğacak bir lider ile o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 20 yıldan beri bıraktığı eser ve hizmetler burada sayamam. Gerçek görevimizi yapacağız, bundan sonra huzuru, ilimi ve bilimi konuşacağız. Diyarbakır’ın en ücra köşelerine kadar gece gündüzünü bir eden ve bütün ekibini seferber ederek bir uyanışla beraber büyük hizmetlere temel atıp, bunun devamını getirmeye hazır olan valime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarla uçurtma yaptı
Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet çocuklarla uçurtma yaptı ve paraşütçülerin gösterisini izleyerek alkışlar tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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