Diyarbakır’da hırsızlar 3 ayrı noktada trafoların bakır kablolarını çaldı

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hırsızlar 3 ayrı noktada trafolara ait bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Kuraklığın yaşandığı bu yaz ayında elektrik trafolarına dadanan hırsızlar, çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Elektrik trafolarının bakır kablolarını çalan hırsızlar kuraklığı yaşayan çiftçileri çaresizliğe soktu. İlçeye bağlı Kurudere köyü ve Merdan köyünde Faysal Merdanoğlu, Vedat Yüksektepe ve Kutbettin Özbek’e ait trafolarda bulunan bakır kablolar kesilerek çalındı. Kabloları çalınan çiftçiler bu yıl kuraklığın kendilerini zora soktuğunu, kabloların çalınmasının kendilerini perişan hale getirdiğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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