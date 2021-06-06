DSİ Genel Müdürü Yıldız Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Genel Müdürü Yıldız Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır’da gerçekleştirilen yatırımları inceledi.
DSİ Genel Müdürü Yıldız’a incelemelerinde Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Silvan Proje Müdürü Murat Yıldırım ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Genel Müdür Yıldız Diyarbakır programı çerçevesinde ilk olarak Başlar Barajı sulama inşaatı kapsamında devam eden çalışma alanlarında incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Yıldız, Başlar Barajı sulama inşaatının ardında Silvan Barajı şantiyesine geçerek, baraj inşaatında ve bileşenlerinde devam eden çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. Silvan Barajı inşaatında yapılan incelemelerinin ardından Genel Müdür Yıldız ve beraberindeki heyet Babakaya Tüneli ve Silvan Tünelinde incelemelerde bulundu.
Genel Müdür Yıldız incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada DSİ Genel Müdürlüğü olarak Diyarbakır’a yaptıkları yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, “Bugün ekibimizle birlikte Diyarbakır'da ilk olarak Başlar Barajı Sulaması inşaatımızda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, işte gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Bilindiği üzere Başlar Barajı inşaatı tamamlanmış olup, barajda su tutma işlemi 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. Sulama inşaatımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Başlar Barajı sulaması ile brüt 38 bin 200 dekar tarım alanının sulanması amaçlanmıştır. Projenin tamamlanması ile yıllık 32,47 milyon lira net gelir artışı ile 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır. 2021 yılında Ana boru hattında yaklaşık 11 kilometre CTP boru imalatı, şebeke hatlarında 18 km 2020 yılı sonunda 7 bin 350 dekar alan sulamaya hazır hale getirilmiş olup, 2021 yılı sonu itibariyle toplamda 13 bin 800 dekar alanın daha sulamaya açılması hedeflenmektedir. Silvan Barajı şantiyemizi ziyaret ederek, şantiyede düzenlediğimiz koordinasyon toplantısında çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldık. Silvan Barajı 175,50 metre yüksekliği ve 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek ÖYBK tipinde barajıdır. Oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile Güneydoğu Anadolu Projesinin Atatürk Barajından sonra 2. büyük barajı olacaktır. Barajımızın gövdesini tamamladık. Bilindiği gibi Silvan Barajı'nın gövde dolgusu, 23 Ocak 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de tören alanından katılımıyla tamamlandı. Baraj inşaatımızda 2021 yılı içerisinde gövde önyüz betonu, enerji tüneli ve santral binası imalatları ile dolusavak boşaltım kanalı kazı ve şev destekleme imalatları yapılacaktır. İnşallah barajımızın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile barajımızda depolanacak su ile 2 milyon 350 bin dekar arazide modern sistemlerle sulanması sağlanacak. Silvan barajımızın ardından Babakaya ve Silvan Tünellerinde inceleme de bulunduk. Babakaya Tünelinde çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi kapsamında sulanacak olan takriben 2,35 milyon dekar arazi için ihtiyaç duyulacak ve Silvan Barajından alınacak 212 metreküp sulama suyu bu tünel vasıtası ile sulanacak ovalara aktarılacaktır. Babakaya Tünelinde TBM ile 712,50 m ilerleme sağlanmıştır. Mevcut Silvan Tünelinde Km: 0+6750+700 arasında yapılacak olan nihai tıkaç betonu imalatları ile drenaj kanalı imalatları tamamlanmış olup, tünel çıkış portali kazı ve zev destekleme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma elemanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da hırsızlar 3 ayrı noktada trafoların bakır kablolarını çaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hırsızlar 3 ayrı noktada trafoların ...
Geçtiğimiz ay intihar eden kadının ağabeyi ve kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Geçtiğimiz ay intihar eden kadının ağabeyi ve kardeşi ...
DÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Zerzevan Kalesini ziyaret etti
YEREL HABERLER DÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ...
Uzmanlar uyardı: Korona virüs geçiren çocuklarda MIS-C belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Korona virüs geçiren çocuklarda ...
Diyarbakır’da ikinci kademenin ilk kısıtlaması devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ikinci kademenin ilk kısıtlaması devam ...
Kulp’taki kırsal mahallenin sorunlarını Bağlar Belediyesi çözdü
YEREL HABERLER Kulp’taki kırsal mahallenin sorunlarını Bağlar ...
16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız ...
Diyarbakır’daki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivaliyle açıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Pir Aziz Parkı açılışına katıldı, çocuklarla uçurtma yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve ...
Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı kamplarına götürülecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı ...
Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı kamplarına götürülecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yetişen futbolcular, yurt dışı ...
Inter Akademi, Türkiye'deki ikinci akademisini Diyarbakır'da açtı
YEREL HABERLER Inter Akademi, Türkiye'deki ikinci akademisini ...
Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Sandıkları birer birer patlatacağız
Kaçak hafriyat dökümünün önüne HYBS sistemiyle geçilecek
YEREL HABERLER Kaçak hafriyat dökümünün önüne HYBS sistemiyle ...
“Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”
YEREL HABERLER “Diyarbakır’ın geleceği bugünden iyi olacak”
Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır’da sandık görevlileri eğitim programına katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Birileri üretmeden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız” “Diyarbakır’ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını dünyaya haykıracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır’da sandık görevlileri ...
Diyarbakır'da Dünya Çevre Günü'nde çöpten elektrik üretimi başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dünya Çevre Günü'nde çöpten elektrik ...
Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde ödüller ...
Takside tehlikeli yolculukta şoföre 140 lira ceza
YEREL HABERLER Takside tehlikeli yolculukta şoföre 140 lira ceza
Yazar Sinanoğlu öncülük etti, Diyarbakır’daki kütüphanelerin ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Yazar Sinanoğlu öncülük etti, Diyarbakır’daki ...
Başkan Beyoğlu’ndan çevre duyarlılığı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan çevre duyarlılığı çağrısı
İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 yılda 2 denemesi de başarılı oldu
YEREL HABERLER İki kez aynı klinikte çocuk hasreti sona erdi 15 ...
Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta, telef olan ipek böcekleri ile ilgili çalışma ...
1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Dicle Üniversitesi ...