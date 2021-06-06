Diyarbakır'da husumetli 2 aile barıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarından husumet oluşan Simpil ve Akgül aileleri, düzenlenen barış yemeğiyle barıştı.

Olay, 14 Mart 2021'de Sur ilçesi İnönü Caddesinde yaşandı. Simpil ve Akgül aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Cengiz Akgün hayatını kaybetti. Kavganın ardından Simpil ile Akgün aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimleriyle son buldu. Diyarbakır'da bulunan Silvanlılar taziyeevinde düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen aile üyeleri, dualar eşliğinde Kur'anı Kerim'in altından geçerek husumetlerine son verdiklerini ilan etti. Korona virüs tedbirlerine uyulan törende Kur'anı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından aileler birlikte yemek yedi. Barış yemeğine Silvan ve Lice'den kanaat önderleri, STK ve iki aile mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.