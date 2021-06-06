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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

İHA

Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti, kısıtlama nedeniyle bulundukları otelde devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 643'üncü gününde sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam eden aileler evlatlarını HDP'den istemeye devam etti.
2012 yılında ilkokul öğrencisiyken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muhammed Çakan (13) için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılan ağabey Kerem Çakan, Muhammed'e kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Çakan, "643 gündür eylemdeyiz, bu kararlı eylemimize devam edeceğiz. HDP bilsin ki sonuna kadar kararlıyız, Kürt davası diyorlar Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı Selahattin Demirtaş da çocuklarını gönderirdi. Annesi oğlunu istiyor neden Nurettin Demirtaş’ı da dağdan istemiyor. Beni istiyorum ki bu kan dursun, kardeş kardeşi vurmasın. Kürt de Türk de bizim kardeşimiz, artık yeter diyoruz. Eğer kardeşim sesimi duyuyor isen geri dön orası senin yerin değil Türkiye Cumhuriyetine teslim ol” dedi.

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