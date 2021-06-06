Dicle, 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün Dicle ilçesine 24 saat kesintisiz su verme çalışmaları devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, günde ortalama 12 saat içme suyu alan ilçeye 24 saat kesintisiz su sağlamak amacıyla Yokuşlu Mahallesi’nde sondaj çalışması yaptı. Sondajdan elde edilen saniyede 25 litrelik suyu ilçenin içme suyu isale hattına entegre eden ekipler, ayrıca kayıp kaçak ekibinin sıkı çalışmasıyla içme suyunun bahçe sulamasında kullanımını engelledi. İlçenin 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuşması için fazla suyun toplanacağı merkez içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışması başlatan ekipler, depoların iç kısmında su yalıtımı, dış cephenin sıva ve boya ile eski vana ve boruların değiştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca elektrik tüketimi fazla olan ve sürekli arıza veren yatay pompaların yerine kullanılacak dalgıç pompalarla, enerji tasarrufu sağlanacak.



"Su sıkıntısını tamamen çözmüş olacağız"

Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Dicle içme suyu deposu kurulduğundan beri ilk defa bakım ve onarım işlemi yapıldığını söyledi. İlçesinde su sorununu çözmek için çalıştıklarını belirten Tutşi, "Dicle ilçemiz günde 12 saat su alıyordu. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla su sıkıntısını tamamen çözmüş olacağız" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, daha sonra Dicle ilçesinde yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Kadir Yurdagül’ü makamında ziyaret etti.

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