Silvan'da muhtarlık seçimi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bayrambaşı Mahalle Muhtarı Eşref Sansarkan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle boş bulunan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için Bayrambaşı İlkokulunda 4 sandık kuruldu. Oy verme işlemi HES kodu sorgulaması ile maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun şekilde gerçekleştirildi. Bayrambaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 adaya oy vermek için sandık başına gitti.

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