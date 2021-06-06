Diyarbakır'da 31 mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor

Diyarbakır genelinde 12 ilçede bulunan 31 mahallede, farklı nedenlerden dolayı boşalan muhtarlıkların belirlenmesi için ara seçim gerçekleştiriliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda Diyarbakır’ın 12 ilçesinde bulunan 31 mahallesinde ölüm ya da farklı nedenlerden kaynaklı muhtarlıkları düşen mahallelerin ara seçimi sabah saatlerinde başladı. Bağlar ilçesinde 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesi muhtarlığı için sandık başına giden seçmenler 13 aday arasından seçim yaptı.

Oy kullanan vatandaşlar, muhtarlık seçiminin mahalleleri için hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlardan Ahmet Oruç, "Ben yaparım demekle olmuyor, muhtarlık basit bir iş değil. Mahalle büyük bir mahalle çok büyük sorunları var. 30 yıldır bu mahallede oturuyorum, buradaki sorunları görebiliyoruz. Burada atamayla değil seçilerek geliyorlar. Sorumluluk hissetmek zorundalar” dedi.

Muhtar adayları da seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.

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