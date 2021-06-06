DİSKİ'nin çalışmaları Silvan'da vatandaşı memnun ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Silvan ilçe şubesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında oluşan arızalara DİSKİ Silvan Şube personeli anında müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını engelliyor.

Silvan Feridun Mahallesi'nde yaşayan Ferman Ağlamaz, uzun zamandır arızalı olan şebekelerinin yapılan çalışmalarla kısa sürede giderildiğini söyledi. Ağlamaz, ''Hafta sonu evde olmam münasebetiyle su şebekesinde kaynaklı suyumuz kesildi. DİSKİ ekiplerinin anında müdahale etmesinin ardından kısa sürede suyumuz geldi'' dedi.

İbrahim Özden ise ''Şehir merkezinde yaşamamıza rağmen çeşmelerimiz akmıyordu. Günde 2 veya 3 saat akıyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte şimdi 24 saat kesintisiz suyumuz akıyor. Çalışmalardan ötürü DİSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Azizoğlu Caddesi üzerinde esnaf olan Ahmet Ekti de ''Doğalgaz ve elektrik şebekelerinin yeraltına alınması için başlatılan çalışmalar sırasında içme suyu şebekemizde patlama meydana geldi. Bu çalışma hafta sonuna denek gelmesi yüzünden çalışma yapılmayacağını düşünmüştük, ancak DİSKİ ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede arizamız giderildi ve suyumuz tekrar akmaya başladı. Yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.

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