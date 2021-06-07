Park halindeki otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, dün merkez Kayapınar ilçesi Diclekent'te meydana geldi. Park halindeki 34 YP 7406 plakalı

otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama meydana geldi. Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay anı ve söndürme çalışmaları çevredekilerin cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-07 11:50:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.