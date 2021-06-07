Diyarbakır Valisi Karaloğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte yapılan yol çalışmalarını denetimleri sırasından vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Vali Karaloğlu, “Ulaşımda sıkıntı kalmayana dek çalışmalarımız sürecek” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Merkez Cami ve Külliyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki trafik akışını rahatlatmak için sürdürdüğü yol genişletme çalışmalarını denetledi.

Diyarbakır'ın görkemli geleceği Merkez Cami ve Külliyesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Karaloğlu, projede yer alan; otopark giriş çıkışları, peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları gibi önemli başlıkları gözden geçirdi. Kayapınar Musa Anter caddesindeki çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi alan Karaloğlu, caddedeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde Vali Karaloğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile Daire Başkanları eşlik etti. İlçede, Mastfroş Caddesi’nde bulunan bir sitede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Karaloğlu, site sakinleriyle kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti.



“Ulaşımda sıkıntı kalmayana dek çalışmalarımız sürecek”

Sohbet sırasından Vali Karaloğlu, vatandaşlara, “Musa Anter Caddesi’nde yol genişletme, kaldırım ve orta refüj çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşımda sıkıntı kalmayana dek çalışmalarımız sürecek” dedi.

Bir süre vatandaşlarla görüşen Vali Karaloğlu ve beraberindeki ardından bölgeden ayrıldı.

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