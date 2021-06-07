Bağlar Belediyesi’nden Karacadağ Yaylalarına yol hizmeti

Diyarbakır’da AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, son iki yılda kırsalda gerçekleştirdiği alt yapı ve ulaşım hizmetlerinde bir ilke daha imza attı. Kırsal Karacadağ Mahallesi’nden Karacadağ yaylalarına giden güzergahta 17 kilometre yeni yol yaparak yaz mevsiminde yaylaya çıkan vatandaşların uzun yıllara dayanan sorununu çözüme kavuşturdu.

Önceki yıllarda yol olmadığı için araçlarıyla yayla bölgesine çıkmakta zorlanan bölge halkına iyi haber Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün başarılı çalışmalarıyla geldi. Son iki yılda Karacadağ bölgesinde hizmet seferberliği gerçekleştirerek uzun yıllardır çözülmeyen sorunları çözüme kavuşturarak 36 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 128 yerleşim yerinde ulaşım ve alt yapı sorununu çözmesiyle bölge halkının takdirini kazanan Bağlar İlçe Belediyesi, bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Eski adı Alatosun beldesi olan Karacadağ Mahallesi’nden yaylaya giden ve aynı zamanda diğer yerleşim yerleriyle de bağlantıyı sağlayan güzergahta 17 kilometrelik yeni yol kazandırıldı. Laçin Mezrası’nın ulaşım sorununu çözen ekipler bölgede yeni yollar açmaya ve mevcut yolları da yenilemeye devam ederken, yayla yolunun yapılması yaz döneminde yaylaya giden bölge halkının yüzünü güldürdü.

Bugüne kadar sorunları Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktardıkları hiçbir sorunun çözümsüz kalmadığını belirten Karacadağ Mahalle Muhtarı Adem Karacadağ, ”Daha önce bölge halkı yaylaya gitmekte zorlanıyordu. Hüseyin başkan defalarca geldiği bölgede bu soruna bizzat şahit oldu. Kendisinin talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler iki haftada sorunu çözdü. Allah başkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. Halkımız yapılan hizmetten çok memnun“ dedi.

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