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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi 613. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe T., sabaha karşı evinde boynunda ip ile asılı bir şekilde bulundu. İhbar üzerine gelen güvenlik güçleri, şüpheli ölüm olarak değerlendirdikleri olayla ilgili inceleme başlattı.

112 acil sağlık ekipleri ise Ayşe T.’nin cansız bedenini otopsisi yapılmak üzere morga götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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